Diga: Parco e Cagliari scrivono a Solinas «Sospendere la dismissione definitiva dello sbarramento» della Diga Sant´Antonio sul Rio Gutturu Mannu è la richiesta presentata dal presidente del Parco e dal sindaco della Città metropolitana di Cagliari al presidente della Regione autonoma della Sardegna e all´assessore regionale dell´Ambiente Gianni Lampis







Il riferimento è la Deliberazione della Giunta regionale del 18 dicembre 2020, che prevede la dismissione definitiva della diga e il contestuale incarico all'Ente Acque della Sardegna per lo sviluppo delle necessarie attività di progettazione ed esecuzione dei lavori di dismissione e messa in sicurezza della diga. Nella loro missiva, Truzzu e Porcu sottolineano «l’importanza che tale invaso riveste da numerosi punti di vista, tra cui: la regolamentazione delle acque; la valenza archeologico-industriale; la rilevanza ambientale e di salvaguardia delle specie e degli habitat (oltre che all'interno del Parco naturale regionale di Gutturu Mannu, il manufatto ricade anche nella “Rete Natura 2000-Zps e Zsc Foresta di Monte Arcosu”; la prevenzione e lotta antincendio, in quanto unico specchio d'acqua presente all'interno della foresta di macchia mediterranea più estesa dell'intero bacino del Mediterraneo (30mila ettari); l'azione di mitigazione dei fenomeni siccitosi durante le ormai non rare annate in cui si registrano importanti deficit di precipitazioni».



Nell’invocare la sospensione della procedura di dismissione, il sindaco della Città metropolitana di Cagliari e il presidente del Parco di Gutturu Mannu chiedono alla Giunta regionale della Sardegna «di riproporre un tavolo di concertazione per individuare, tra i potenziali gestori pubblici, un soggetto gestore preposto alla cura e alla vigilanza del manufatto».



