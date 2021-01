Meteo: vento e mareggiate sull´Isola

29/12/2020 Allerta meteo: Codice giallo prolungato di 24 ore La fine dell´allerta meteo nel Logudoro era previsto per le 17.59 di oggi, ma il Centro funzionale decentrato di Protezione civile ha emesso un nuovo avviso di allerta per criticità ordinaria per rischio idraulico nella stessa area, comprendente Alghero, fino alle 17.59 di domani