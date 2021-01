Red 11:44 Ex-C e ponte Fertilia, si parte «I tempi delle opere pubbliche sono lunghi. Però è bello vedere ciò che abbiamo pensato, finanziato, progettato, aggiudicato attraverso un bando, condiviso con i cittadini in fase di co-progettazione, prendere il via», dichiara l´ex sindaco e attuale consigliere comunale della lista Per Alghero Mario Bruno







«Una bella opera per Sant’Agostino e per la città». A intervenire è l'ex sindaco e attuale consigliere comunale della lista Per Alghero Mario Bruno, che prosegue ricordando anche «l’inizio dei lavori delle passerelle del ponte di Fertilia, area interessata da numerosi vincoli ambientali Sic/Zps/Parco che hanno comportato numerose autorizzazioni di altri enti».



«Il quadro economico è pari a 650mila euro, fondi di bilancio, un’opera che abbiamo previsto completamente in acciaio, mentre le pavimentazioni sono in una speciale vetroresina per aumentare la durabilità e ridurre al minimo le manutenzioni. Benedetta continuità amministrativa che fa si che tutto sia di tutti e della nostra città», ha concluso Bruno.



Nella foto: una simulazione dell'ex Cotonificio