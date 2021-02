Cor 18:08 «L´allarme sanità solo fake news» Fratelli d´Italia, Lega, Psd´Az, Riformatori Sardi e Noi con Alghero ribattono ai consiglieri comunali di minoranza di Alghero che sottolineavano i gravi rischi a cui va incontro la sanità nel territorio. Per loro «la Sanità algherese sta finalmente ricevendo l´attenzione che merita»







«L'opzione, fortunatamente in un momento di minor pressione delle terapie intensive, di utilizzare una sola struttura tra Sassari e Alghero (peraltro ancora non ratificata), in un'ottica di collaborazione sinergica secondo il modello Hub and Spoke, è logicamente suggerita dalla scarsezza di anestesisti e dalla opportunità di mettere questi preziosi professionisti a disposizione dell’attività chirurgica che potrà aumentare la propria capacità di intervento e pertanto trattare patologie purtroppo rimaste indietro per via dell'emergenza Covid. È quindi una possibilità che, se approvata, consentirebbe di aumentare la capacità di intervento per tutto il nord Sardegna, di modo da non lasciare nessuno indietro. Raccattare notizie, al solo fine farne polemica acritica, senza avere nessuna consapevolezza di ciò che si sta dicendo, è una operazione tanto sciocca quanto dannosa» sottolineano i cinque gruppi di maggioranza orfani però di Forza Italia, Udc e dei consiglieri del gruppo Misto, sempre meno in sintonia tra loro.



«Alghero ha fatto, sta facendo e continuerà a far molto per contrastare la pandemia, ma cercando di garantire ogni specialità ospedaliera che ora, ove ve ne fossero le condizioni e le autorizzazioni, deve essere potenziata. Nonostante le difficoltà del momento nessun servizio è stato interrotto, come purtroppo è accaduto in altre realtà su tutto il territorio nazionale. Dopo anni di disattenzione e depotenziamento, la Sanità algherese sta finalmente ricevendo l'attenzione che merita, con il rinnovo di tutte le attrezzature tecnologiche vecchie di decenni e, da ultimo, la deliberazione dell’acquisto di una nuova Tac. Una realtà diametralmente opposta da quella dipinta dall'opposizione, cioè da coloro che rappresentano quella parte politica che ha affossato si la nostra sanità, non prevedendo alcuna miglioria o adeguamento che aveva già di fatto deliberato la chiusura dell'ospedale Marino, che invece grazie al Presidente Solinas, all'Assessore Nieddu e al lavoro costante del Presidente Michele Pais, è oggetto di importanti lavori di ristrutturazione e potenzaimeto, per farne, ad emergenza conclusa un centro di eccellenza sanitaria regionale».



