Peschereccio incagliato: salvati quattro marinai L´imbarcazione si è incagliata nelle acque dell´Isola Piana di Carloforte. Sul posto i Sommozzatori dei Vigili del fuoco e gli uomini della locale Capitaneria di porto



CARLOFORTE - Intervento in corso per il Nucleo Sommozzatori dei Vigili del fuoco di Cagliari per un peschereccio incagliato all'Isola Piana di Carloforte. L'equipaggio del peschereccio, composto da quattro marinai, è stato portato a terra dai militari della locale Capitaneria di porto.



Gli operatori del Nucleo Sommozzatori stanno verificando l'imbarcazione per pianificare la messa in sicurezza e valutare la fattibilità delle operazioni di disincagliamento. Al momento, non si presentano lesioni importanti, ne la fuoriuscita di idrocarburi.