Cardiologia pediatrica: arriva l´ecocardiografo

14/2/2021 Covid-19: 7 decessi in Sardegna, con 83 nuovi casi Sono 320 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (tredici in meno rispetto al dato di ieri), mentre scendono da ventotto a ventisette i pazienti in Terapia intensiva (- uno). Sono novantanove i guariti nelle ultime ventiquattro ore