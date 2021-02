Red 18:13 Da la colpa al cinghiale, ma è ubriaco: denunciato Gli accertamenti del caso hanno indicato che il conducente, un 33enne di Santa Teresa di Gallura, era alla guida sotto l’effetto di cannabis e di alcool



SANTA TERESA GALLURA - Nella notte tra sabato e domenica, i Carabinieri della Stazione di Santa Teresa di Gallura hanno deferito un 33enne per guida sotto influenza dell'alcool e guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. I militari sono intervenuti lungo la Strada statale 133 bis per un incidente capitato all'uomo, causato, a suo dire, dall’attraversamento di un cinghiale.



Gli accertamenti del caso hanno indicato che il conducente era alla guida sotto l’effetto di cannabis (con tasso pari a 196 g/l) e di alcool (0,93 g/l). Inoltre, i Carabinieri hanno elevato la sanzione per inosservanza delle misure previste dalla normativa per il contenimento del contagio da Covid-19 a lui e al 27enne passeggero, poiché fuori da casa in orario non consentito e senza giustificato motivo.