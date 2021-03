Red 14:41 Bonus matrimoni: termini prorogati a Sassari Sono stati prorogati a mercoledì 31 marzo i termini per la presentazione delle pezze giustificative delle spese sostenute (dal 23 luglio al 31 dicembre 2020) e di eventuali integrazioni documentali



Commenti SASSARI - Sono stati prorogati a mercoledì 31 marzo i termini per la presentazione delle pezze giustificative delle spese sostenute (dal 23 luglio al 31 dicembre 2020) e di eventuali integrazioni documentali per il Bonus matrimoni. Nei prossimi giorni, sul sito internet istituzionale del Comune di Sassari saranno pubblicate le istruzioni e i riferimenti utili per procedere al caricamento della documentazione necessaria attraverso il portale multiservizio (utilizzato per l'invio delle istanze). Per eventuali chiarimenti da richiedere via e-mail, sarà messo a disposizione l'indirizzo web rendicontazione_bonusmatrimoni@comune.sassari.it.