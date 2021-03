A.B. 16:09 Dinamo e Covid: nuovo calendario per la Bcl La Basketball champions league ha ufficializzato il calendario aggiornato con i recuperi delle sfide del Banco di Sardegna Sassari rinviate per motivi sanitari







La sfida di ritorno con il Nymburk, inizialmente in programma il 7 aprile al PalaSerradimigni, si giocherà martedì 6 aprile, alle 20.30. Infine, il Game 4 tra Dinamo e Bamberg è in agenda giovedì 8 aprile, alle 20:30. Commenti SASSARI - Prende forma il calendario europeo del Banco di Sardegna Dinamo Sassari che, fermata dalla quarantena disposta sabato dall’Ats [LEGGI] , dovrà recuperare le sfide con Bamberg. A causa dello stop, non solo della Dinamo, ma anche del Nymburk, il board di Ginevra ha dovuto rimodulare il calendario del Gruppo L della Basketball champions league.Ufficializzato nel pomeriggio di ieri (giovedì) il nuovo calendario della Bcl predisposto sulla base dei rinvii: resta invariato il match tra Dinamo e Saragozza valido per il Game 5 in programma in Spagna martedì 30 marzo alle 20.30. Il Game 3, inizialmente in programma il 24 marzo tra Brose Bamberg e Dinamo si disputerà giovedì 1 aprile, alle 20.La sfida di ritorno con il Nymburk, inizialmente in programma il 7 aprile al PalaSerradimigni, si giocherà martedì 6 aprile, alle 20.30. Infine, il Game 4 tra Dinamo e Bamberg è in agenda giovedì 8 aprile, alle 20:30.