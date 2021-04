A.B. 22:57 Basket: Sassari ospita la Virtus Bologna Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari è rientrata ieri notte dalla Germania, al termine della doppia trasferta Saragozza-Bamberg. L´amarezza per l´eliminazione in Bcl va subito messa da parte, visto che domani sera ci si rituffa nel campionato Lba







Come spiega a mente fredda coach Gianmarco Pozzecco: «Mi dispiace per i ragazzi che in emergenza hanno davvero dato l’anima in campo e meritavano di vincere e rientrare con i 4punti. Poi, per diversi motivi, siamo fuori dalla competizione, ma per dedizione, impegno e mentalità sono abbondantemente soddisfatto. Sappiamo che nello sport funziona così, sapevamo che in questa annata strana il Covid ci avrebbe costretto a fare i conti con una situazione particolare. Giocare poi partite così ravvicinate è surreale: lo facciamo nei play-off, quando ci si affronta ogni due giorni, ma entrambe le squadre sono sulla stessa giostra. Ma a me interessa che loro giochino insieme, stiano insieme, lo facciano con piacere: sappiamo che la vittoria è solo una conseguenza. Il percorso è quello giusto, resta il dispiacere ma oggi più che mai sono contento dei miei ragazzi».



Il calendario non dà scampo al Banco, che già questa mattina ha messo nel mirino la sfida con la Virtus Bologna in programma domani sera, tra le mura amiche: «Chiaramente, non possiamo scegliere l’avversario: questa mattina, ho detto alla squadra che dobbiamo essere consapevoli, continuare a fare le nostre cose, la nostra pallacanestro. Come è già successo chiedo tempo, so che il tifoso sardo riconosce l’impegno e la dedizione della squadra e a differenza di altri capisce le difficoltà, riconosce l’indole del gruppo. Ecco, se c'è una cosa che mi dispiace infinitamente è che questa squadra non possa vivere il pubblico, perché è una squadra che ha un’anima, cosa che i nostri tifosi riconoscono al di là della lettura tecnico tattica».



Domani sera, il tecnico biancoblu potrebbe ritrovare i tre assenti delle ultime sfide: «Il Covid cela diverse insidie sui professionisti, noi speriamo che i nostri tre (Marco, Toni e Marco Antonio) abbiano un’ottima ripresa. Approfitto per ringraziare il professor Sergio Babudieri e il dottor Catello Napodano che ci seguono sempre con grandissima cura e attenzione e anche in questo caso sono stati fondamentali per accelerare il percorso di guarigione dei nostri ragazzi».



Nella foto: coach Gianmarco Pozzecco Commenti SASSARI - Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari è rientrata ieri notte dalla Germania, al termine della doppia trasferta Saragozza-Bamberg. L'amarezza per l'eliminazione in Bcl va subito messa da parte, visto che domani , sabato 3 aprile, ci si rituffa nel campionato Lba: alle 20.45, al PalaSerradimigni, arriva la Virtus Bologna.Come spiega a mente fredda coach Gianmarco Pozzecco: «Mi dispiace per i ragazzi che in emergenza hanno davvero dato l’anima in campo e meritavano di vincere e rientrare con i 4punti. Poi, per diversi motivi, siamo fuori dalla competizione, ma per dedizione, impegno e mentalità sono abbondantemente soddisfatto. Sappiamo che nello sport funziona così, sapevamo che in questa annata strana il Covid ci avrebbe costretto a fare i conti con una situazione particolare. Giocare poi partite così ravvicinate è surreale: lo facciamo nei play-off, quando ci si affronta ogni due giorni, ma entrambe le squadre sono sulla stessa giostra. Ma a me interessa che loro giochino insieme, stiano insieme, lo facciano con piacere: sappiamo che la vittoria è solo una conseguenza. Il percorso è quello giusto, resta il dispiacere ma oggi più che mai sono contento dei miei ragazzi».Il calendario non dà scampo al Banco, che già questa mattina ha messo nel mirino la sfida con la Virtus Bologna in programma domani sera, tra le mura amiche: «Chiaramente, non possiamo scegliere l’avversario: questa mattina, ho detto alla squadra che dobbiamo essere consapevoli, continuare a fare le nostre cose, la nostra pallacanestro. Come è già successo chiedo tempo, so che il tifoso sardo riconosce l’impegno e la dedizione della squadra e a differenza di altri capisce le difficoltà, riconosce l’indole del gruppo. Ecco, se c'è una cosa che mi dispiace infinitamente è che questa squadra non possa vivere il pubblico, perché è una squadra che ha un’anima, cosa che i nostri tifosi riconoscono al di là della lettura tecnico tattica».Domani sera, il tecnico biancoblu potrebbe ritrovare i tre assenti delle ultime sfide: «Il Covid cela diverse insidie sui professionisti, noi speriamo che i nostri tre (Marco, Toni e Marco Antonio) abbiano un’ottima ripresa. Approfitto per ringraziare il professor Sergio Babudieri e il dottor Catello Napodano che ci seguono sempre con grandissima cura e attenzione e anche in questo caso sono stati fondamentali per accelerare il percorso di guarigione dei nostri ragazzi».Nella foto: coach Gianmarco Pozzecco