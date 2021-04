Cor 11:36 Malore a Quartucciu, muore bimbo di 5 anni Anche i medici del 118 hanno tentato di salvare la vita al bambino ma non c’è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena e il medico legale che avrebbe constatato la morte per cause naturali



QUARTU SANT'ELENA - Tragedia nel tardo pomeriggio di venerdì in una casa di Quartucciu. Un bambino di cinque anni è morto per un improvviso malore mentre si trovava nella sua abitazione. Secondo le prime indiscrezioni trapelate, il piccolo si trovava con i nonni quando la situazione è precipitata. Anche i medici del 118 hanno tentato di salvare la vita al bambino ma non c’è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena e il medico legale che avrebbe constatato la morte per cause naturali.