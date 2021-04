S.A. 11:23 Differenziata record ad Alghero: 74,5% a marzo Utile qualche modifica introdotta in città. Tra queste, l’eliminazione dei cassonetti nella zona di Carrabufas, sostituiti con il servizio porta a porta







Inoltre, l’eliminazione dei cassonetti Viale Europa sostituiti con l’isola ecologica itinerante, la chiusura con chiave dell’isola ecologica S. Anna (a breve anche le restanti), le attività ripetute e costanti di controllo, con apertura buste abbandonate e relativa attività sanzionatoria a cura della Polizia Locale e dei Barraccelli, unitamente a impresa incaricata e personale del settore ambiente.



«Tutte attività che hanno contribuito a migliorare il sevizio e a far aumentare la percentuale di differenziata – sottolinea Montis, che aggiunge: "Ho sempre ritenuto buona, condividendola, la scelta della precedente Amministrazione di istituire il porta a porta e proprio per questo abbiamo lavorato per rinforzarlo e apportare tutti quegli accorgimenti che hanno permesso di migliorarne i risultati. Risultati da condividere, quindi, con tutti, senza tralasciare tutti i dipendenti del settore, a cui va un ringraziamento speciale».