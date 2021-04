Covid: novanta positivi a Sassari

13:41 12 classi in quarantena ad Alghero Le comunicazioni odierne del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) di Alghero. Ora si attendono i risultati dei tamponi effettuati nel pit-stop del 9 aprile

10:45 Riaprono le scuole ad Alghero. Dad dalla seconda media Riapertura da domani per gli asili, scuole elementari e medie fino al primo anno ad Alghero. Didattica a distanza per gli altri istituti come disposto dalle restrizioni in vigore nella zona rossa

8:00 Da oggi la Sardegna è in zona rossa: divieti Lo resterà per almeno 15 giorni. I numeri hanno condannato l´isola alle restrizioni più dure dopo essere stata la sola regione in zona bianca nelle scorse settimane

16:39 Covid, 307 nuovi casi e 12 morti Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano anche 341 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+6), mentre sono 55 (-1) i pazienti in terapia intensiva

21:57 Sardi e sicuri: quasi 30mila test nel Sassarese Quindici i Comuni, incluso Sassari, che nel fine settimana hanno partecipato al progetto della Regione autonoma della Sardegna per il contrasto alla diffusione del Covid-19. Trentadue, in tutto, le sedi operative organizzate da Ares-Ats con la collaborazione delle Istituzioni del territorio

10/4/2021 Sardi e sicuri: Campus da il buon esempio Nella prima giornata di screening della campagna regionale a Sassari, il sindaco si è sottoposto al tampone, recandosi con la moglie nella palestra “Luca Simula”, in Via Poligono. Intanto, sono settantasette i positivi al Covid-19 (quattordici i ricoverati), mentre in quarantena ci sono 119 persone

10:15 Chiuso l´Hospice a Nuoro: la rabbia di Cuccu (M5s) Nei giorni scorsi è stato dato l´annuncio della chiusura dell´Hospice dell´ospedale Zonchello di Nuoro. «Basta tagli dei servizi sanitari, l´assessore Mario Nieddu batta un colpo»

9:42 Covid, 1900 controlli nel fine settimana 605 nell’aeroporto di Cagliari e 193 in quello di Alghero; 613 nel porto di Olbia, 130 in quello di Porto Torres, 353 e a Cagliari. Sono stati effettuati anche 64 controlli nel territorio

10/4/2021 Vaccini a Sassari: nuovo calendario Nuovi giorni e orari di convocazione domenica, lunedì, martedì e mercoledì per i turni di vaccinazione alla Promocamera di Sassari. Di seguito il calendario aggiornato

10/4/2021 Solinas inaugura l´Hub di Quartu «La campagna vaccinazione accelera. Ripettati gli obiettivi, proseguiamo verso le 17mila dosi giornaliere a fine mese», dichiara il presidente della Regione autonoma della Sardegna

10/4/2021 Tamponi a Sassari, De Vecchi testimonial Sardi e Sicuri, anche il capitano della Dinamo, Giacomo Devecchi, scende in campo per lo screening. La campagna proseguirà in tutto il fine settimana. Le sedi