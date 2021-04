Cor 8:36 Dati, contagi e silenzi: danno alla città E´ ancora il consigliere Pietro Sartore ad incalzare a nome dei colleghi il sindaco di Alghero, Mario Conoci, sulla discutibile gestione della comunicazione sull´andamento dei contagi e la diffusione della pandemia sul territorio comunale







«A questo punto la domanda non è più quanti siano i positivi in città o quali siano i dati dell’epidemia, ma quale sia il motivo per il quale il Sindaco non fornisce ai cittadini algheresi elementi per capire la gravità della situazione. Quali calcoli di basso livello possono essere alla base di una simile scelta? L’Ats gli comunica i dati in modo costante ma lui non li trasmette in modo continuo ai suoi cittadini. Quale può essere il perché di un simile comportamento?» sottolinea Sartore.



«La speranza è sempre che, comunque, fattosi un esame di coscienza sul suo operato, si renda conto di aver sbagliato e di come il suo comportamento possa arrecare danno ai suoi concittadini e oggi, ricordandosi dei suoi doveri, voglia finalmente informare in modo completo sulla situazione in città, senza omissioni e minimizzazioni inutili e dannose» conclude Pietro Sartore, esponente in aula del gruppo consiliare "Per Alghero", movimento civico più votato in città alle ultime amministrative. Commenti ALGHERO - «Nulla da fare, il Sindaco continua a non voler comunicare alla città i dati sui contagi. Mentre tutti gli altri Sindaci, visto il momento particolarmente delicato, stanno aggiornando in modo continuo e puntuale, lui persevera nel suo mutismo, infischiandosene del diritto dei suoi cittadini ad essere informati e del suo dovere di informare in primis per ragioni di salute pubblica». E' ancora il consigliere Pietro Sartore ad incalzare a nome dei colleghi il sindaco di Alghero sulla discutibile gestione della comunicazione, deciso a non informare alla cittadinanza i dati in suo possesso sull'andamento dei contagi e la diffusione della pandemia sul territorio comunale.«A questo punto la domanda non è più quanti siano i positivi in città o quali siano i dati dell’epidemia, ma quale sia il motivo per il quale il Sindaco non fornisce ai cittadini algheresi elementi per capire la gravità della situazione. Quali calcoli di basso livello possono essere alla base di una simile scelta? L’Ats gli comunica i dati in modo costante ma lui non li trasmette in modo continuo ai suoi cittadini. Quale può essere il perché di un simile comportamento?» sottolinea Sartore.«La speranza è sempre che, comunque, fattosi un esame di coscienza sul suo operato, si renda conto di aver sbagliato e di come il suo comportamento possa arrecare danno ai suoi concittadini e oggi, ricordandosi dei suoi doveri, voglia finalmente informare in modo completo sulla situazione in città, senza omissioni e minimizzazioni inutili e dannose» conclude Pietro Sartore, esponente in aula del gruppo consiliare "Per Alghero", movimento civico più votato in città alle ultime amministrative.