«Ponte Serra, sempre più preoccupati»

«Questo naturalmente - conclude Pirisi - se le parole dell'assessore corrispondono al vero, altrimenti stiamo solo parlando di scuse dettate da ritardi non giustificabili. Oggi la situazione non è chiara e gli abitanti di quelle zone continuano a transitare su percorsi alternativi che di percorribilità hanno ben poco. Ci auguriamo che i disagi di questi cittadini si possano ridurre al massimo e che i tempi di consegna siano veramente brevi». Commenti ALGHERO - «Se eravamo preoccupati prima del protrarsi dei lavori di ripristino del Ponte Serra, oggi, dopo aver letto la risposta e le rassicurazioni dell’assessore, lo siamo ancora di più». Mimmo Pirisi non fa sconti, e dopo aver sollevato il problema dei ritardi nell'esecuzione dell'opera , sottolinea le gravi e preoccupanti incongruenze all'indomani delle dichiarazioni a mezzo stampa dell'amministrazione comunale.«Tralasciando il fatto che non si convoca la commissione competente, ci pare che le parole dell’assessore invece di chiarire e rassicurare, complicano ancora di più la situazione, in quanto si sostiene che i lavori siano più complessi del previsto, e che pilastri e pilastrini dovranno essere trattati in maniera diversa da quello previsto dal progetto e dal capitolato, con lavorazioni ed interventi che pare abbiano tempi più lunghi di “maturazione” del cemento. Senza entrare nella parte tecnica, appare evidente, dalle parole dell'assessore, che il progetto definitivo/esecutivo dovrà subire dei cambiamenti in corso d'opera, evidentemente con una perizia di variante e con un conto economico ancora da quantificare e da approvare, questo porterà ad un evidente aumento dei costi dell'appalto, a una richiesta di proroga e slittamento della consegna dei lavori» puntualizza il capogruppo Dem.«Questo naturalmente - conclude Pirisi - se le parole dell'assessore corrispondono al vero, altrimenti stiamo solo parlando di scuse dettate da ritardi non giustificabili. Oggi la situazione non è chiara e gli abitanti di quelle zone continuano a transitare su percorsi alternativi che di percorribilità hanno ben poco. Ci auguriamo che i disagi di questi cittadini si possano ridurre al massimo e che i tempi di consegna siano veramente brevi».