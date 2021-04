Cor 16:44 Al banchetto di Sardara il portavoce di Solinas E´ il caos in Regione dopo la conferma della presenza al pranzo di Sardara perfino del portavoce del presidente Christian Solinas, oltre a diversi dirigenti apicali della Regione. L´affondo di Francesco Agus







«Perché su quanto avvenuto mercoledì 7 aprile a Sardara la maggioranza sta applicando la prima regola del Fight club. Quella che imponeva di non parlare del Fight club. “Sardara non riguarda la politica”. (E cosa riguarda? La gastronomia?) “Il Presidente non ha niente da dire e riferirà e prenderà provvedimenti solo al termine delle indagini”. (Mi era parso di aver letto una sua dichiarazione di lunedì che parlava di immediate dimissioni dei presenti. Avrò letto male, sarà la miopia). Nel mentre la stessa maggioranza ammette in aula il fatto che la sanità sia arrivata allo sfascio e che la situazione vaccinale e di contenimento dell’emergenza sia ormai critica. Lo ammettono persino loro. E poi, come se niente fosse, riiniziano la discussione sulla legge poltronificio, unico vero interesse di una classe dirigente indecorosa» ha concluso Agus. Commenti CAGLIARI - Oggi è stata ufficializzata la presenza attorno alla tavola più chiacchierata del momento del portavoce del Presidente Solinas, Mauro Esu. «In altre Regioni ciò avrebbe portato a immediate dimissioni, quantomeno del commensale. Qualunque Presidente in buona fede non avrebbe aspettato un secondo prima di chiarire una presenza così problematica, che tra l’altro si aggiunge a quella di almeno quattro dirigenti apicali della regione, diretta emanazione degli assessori nominati nella sua Giunta. Qualunque Presidente, ma non il nostro» sottolinea Francesco Agus.«Perché su quanto avvenuto mercoledì 7 aprile a Sardara la maggioranza sta applicando la prima regola del Fight club. Quella che imponeva di non parlare del Fight club. “Sardara non riguarda la politica”. (E cosa riguarda? La gastronomia?) “Il Presidente non ha niente da dire e riferirà e prenderà provvedimenti solo al termine delle indagini”. (Mi era parso di aver letto una sua dichiarazione di lunedì che parlava di immediate dimissioni dei presenti. Avrò letto male, sarà la miopia). Nel mentre la stessa maggioranza ammette in aula il fatto che la sanità sia arrivata allo sfascio e che la situazione vaccinale e di contenimento dell’emergenza sia ormai critica. Lo ammettono persino loro. E poi, come se niente fosse, riiniziano la discussione sulla legge poltronificio, unico vero interesse di una classe dirigente indecorosa» ha concluso Agus.