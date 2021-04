Red 18:16 Iglesias: collaudo per la casa di riposo Nella casa di riposo “Margherita di Savoia”, alla presenza dell’Amministrazione comunale, del collaudatore, dei tecnici del Comune di Iglesias e dell’impresa, si è svolto il collaudo finale per il completamento dei lavori eseguiti nella struttura







Nel dettaglio, adeguamento dell’impianto idrico, elettrico, anti incendio, della climatizzazione e del riscaldamento. Oltre a questo, si è proceduto alla realizzazione ex novo di una cabina elettrica di trasformazione e alla rimodulazione degli spazi interni con il loro adeguamento alle esigenze degli ospiti, nel rispetto della normativa. Inoltre, si è proceduto all’installazione di un sistema di domotica per la gestione centralizzata della struttura tramite computer. Il tutto, per un finanziamento complessivo, nel tempo, di circa 2milioni di euro. I prossimi interventi, riguarderanno la manutenzione ordinaria all’interno della struttura, con la tinteggiatura e la pulizia dello stabile, oltre che la riqualificazione degli spazi esterni come il guardino, e l’illuminazione.



«Grazie ad un’azione decisa e determinata da parte dell’Amministrazione, anche nella conclusione dei rapporti contrattuali precedenti, che ha deciso di destinare proprie risorse di bilancio, si è potuto procedere al completamento, dopo tanti anni, di un’opera di importanza strategica, che permetterà alla città di avere una struttura completamente riqualificata e resa funzionale alle esigenze delle persone che vi verranno ospitate - ha messo in evidenza il sindaco Mauro Usai - Non solo, la conclusione dei lavori permetterà la ripresa lavorativa delle maestranze precedentemente impiegate presso Casa Serena, in una struttura moderna e fortemente innovativa. Voglio ringraziare l’assessore Didaci per la determinazione dimostrata, gli Uffici per l’importante lavoro svolto e l’impresa, ed a breve, chiederò al presidente del Consiglio comunale di organizzare un sopralluogo dell’intero Consiglio per presentare gli interventi nella casa di riposo. Il prossimo passaggio sarà quello di indire la gara d’appalto per la gestione del Margherita di Savoia e rendere così possibile il trasferimento degli ospiti». «Gli interventi non sono ancora terminati – ha specificato, in conclusione, l’assessore comunale ai Lavori pubblici Vito Didaci – e proseguiranno fino al completamento dell’opera, ma il fatto di aver concluso i lavori dello storico appalto rappresenta un risultato di grande importanza». Commenti IGLESIAS – Nella casa di riposo “Margherita di Savoia”, alla presenza dell’Amministrazione comunale, del collaudatore, dei tecnici del Comune di Iglesias e dell’impresa, si è svolto il collaudo finale per il completamento dei lavori eseguiti nella struttura. Si sono conclusi così i lavori dello “storico” appalto per la ristrutturazione e la riqualificazione della struttura, destinata a diventare polo di riferimento per l’assistenza alle persone anziane in città e nel territorio. In particolare, gli interventi effettuati hanno riguardato il completamento di un’ala della struttura e l’adeguamento dei diversi impianti in armonia con la normativa vigente.Nel dettaglio, adeguamento dell’impianto idrico, elettrico, anti incendio, della climatizzazione e del riscaldamento. Oltre a questo, si è proceduto alla realizzazione ex novo di una cabina elettrica di trasformazione e alla rimodulazione degli spazi interni con il loro adeguamento alle esigenze degli ospiti, nel rispetto della normativa. Inoltre, si è proceduto all’installazione di un sistema di domotica per la gestione centralizzata della struttura tramite computer. Il tutto, per un finanziamento complessivo, nel tempo, di circa 2milioni di euro. I prossimi interventi, riguarderanno la manutenzione ordinaria all’interno della struttura, con la tinteggiatura e la pulizia dello stabile, oltre che la riqualificazione degli spazi esterni come il guardino, e l’illuminazione.«Grazie ad un’azione decisa e determinata da parte dell’Amministrazione, anche nella conclusione dei rapporti contrattuali precedenti, che ha deciso di destinare proprie risorse di bilancio, si è potuto procedere al completamento, dopo tanti anni, di un’opera di importanza strategica, che permetterà alla città di avere una struttura completamente riqualificata e resa funzionale alle esigenze delle persone che vi verranno ospitate - ha messo in evidenza il sindaco Mauro Usai - Non solo, la conclusione dei lavori permetterà la ripresa lavorativa delle maestranze precedentemente impiegate presso Casa Serena, in una struttura moderna e fortemente innovativa. Voglio ringraziare l’assessore Didaci per la determinazione dimostrata, gli Uffici per l’importante lavoro svolto e l’impresa, ed a breve, chiederò al presidente del Consiglio comunale di organizzare un sopralluogo dell’intero Consiglio per presentare gli interventi nella casa di riposo. Il prossimo passaggio sarà quello di indire la gara d’appalto per la gestione del Margherita di Savoia e rendere così possibile il trasferimento degli ospiti». «Gli interventi non sono ancora terminati – ha specificato, in conclusione, l’assessore comunale ai Lavori pubblici Vito Didaci – e proseguiranno fino al completamento dell’opera, ma il fatto di aver concluso i lavori dello storico appalto rappresenta un risultato di grande importanza».