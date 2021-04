Cor 13:10 Arriva il pass Covid per spostarsi tra regioni L´annuncio è del premier Draghi. Il documento che presto sarà introdotto in Italia consentirà di muoversi tra regioni di colore diverso: Si partirà da un pass di natura cartacea che in futuro sarà in formato digitale.



pass Covid" di natura cartacea che in futuro sarà in formato digitale. Consentirà di spostarsi tra regioni di colore diverso: essere stati vaccinati, aver effettuato un tampone nelle ultime 48 ore oppure l'aver avuto il Covid nei sei mesi precedenti sarà condizione fondamentale per ottenere il certificato che dovrebbe entrare in vigore dal prossimo 26 aprile secondo le indicazioni del Governo.



L'annuncio sull'introduzione del nuovo documento sanitario è del premier Draghi. Al momento però non ci sono grandi certezze relative al funzionamento del pass.



Non è chiaro se si tratterà di un certificato rilasciato dalla Regione, dall’Asl o comunque da un altro ente sanitario. L’ipotesi più accreditata è che possa ricalcare il modello studiato dall’Unione europea, quel "green pass" che consentirà ai cittadini di spostarsi tra i vari Paesi dal 1° giugno. Commenti ALGHERO - Si partirà da un "Covid" di natura cartacea che in futuro sarà in formato digitale. Consentirà di spostarsi tra regioni di colore diverso: essere stati vaccinati, aver effettuato un tampone nelle ultime 48 ore oppure l'aver avuto il Covid nei sei mesi precedenti sarà condizione fondamentale per ottenere il certificato che dovrebbe entrare in vigore dal prossimo 26 aprile secondo le indicazioni del Governo.L'annuncio sull'introduzione del nuovo documento sanitario è del premier Draghi. Al momento però non ci sono grandi certezze relative al funzionamento delNon è chiaro se si tratterà di un certificato rilasciato dalla Regione, dall’Asl o comunque da un altro ente sanitario. L’ipotesi più accreditata è che possa ricalcare il modello studiato dall’Unione europea, quel "green pass" che consentirà ai cittadini di spostarsi tra i vari Paesi dal 1° giugno.