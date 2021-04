Crescono i positivi a Sassari, sono 157

14:49 Screening, ad Alghero 5mila test e 59 positivi I soggetti sono stati richiamati per l’esecuzione del tampone molecolare. Insieme ai 59 potenziali positivi in attesa di conferma, sono stati sottoposti a tampone molecolare anche i familiari dei positivi

11:50 La lettera: il mio calvario al Marino, grazie Mater «Mi chiedo se è davvero questo un livello accettabile dell’assistenza al malato nel reparto di Ortopedia del Marino di Alghero; se i problemi organizzativi, strutturali, gestionali e personali debbano essere preponderanti alla salute del cittadino»

16:09 «Al San Francesco situazione insostenibile» I consigliere regionale del Partito democratico, Roberto Deriu, e il capogruppo di Leu, Daniele Cocco, primi firmatari di una mozione dove mettono ancora una volta in evidenza la condizione di criticità dell´ospedale San Francesco di Nuoro, al collasso fin dalle prime manifestazioni della pandemia

15:14 «Civile, attività chirurgica sospesa fino a giovedì» Ad Alghero si palesano gli estremi dell’interruzione di pubblico servizio: la denuncia è di sette consiglieri che sottolineano la grave situazione in cui versa la sanità. «Fino a giovedì mattina l’attività chirurgica, anche in emergenza urgenza, è sospesa»

10:08 Covid-19: 185 controlli nel Riviera del corallo Tra sabato e domenica, sono stati effettuati 1.787 controlli negli scali aeroportuali e portuali della Sardegna. 882 i controlli nell’aeroporto di Cagliari e 185 di Alghero; 432 nel porto marittimo di Olbia, 173 in quello di Cagliari e 115 a Porto Torres

16:55 Covid, 351 nuovi casi e 17mila persone isolate Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano anche 366 (+2) persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 58 (+3) i pazienti in terapia intensiva. I nuovi guariti sono complessivamente 131

11:10 Alghero: 253 positivi (-9), su i ricoveri 21 In attesa del dato definitivo della campagna Sardi e Sicuri, diminuiscono i contagi nella città di Alghero e si attestano a 253 (dato aggiornato a domenica). Aumentano gli ospedalizzati +3 e le quarantene +25

21:08 Sardi e sicuri sfonda il muro dei 300mila test Nel fine settimana, quasi 18mila i test antigenici effettuati ad Alghero, Benetutti, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Bultei, Chiaramonti, Codrongianos, Florinas, Laerru, Mores, Olmedo, Ozieri, Pattada, Perfugas, Ploaghe, Porto Torres, Pozzomaggiore, Sedini, Stintino, Thiesi, Torralba e Villanova Monteleone

15:07 Nuovi dispositivi flash per il diabete Via libera della Giunta regionale all´acquisto e alla distribuzione dei nuovi dispositivi per il diabete. «Garantiamo a tutti i diabetici sardi parità d´accesso alle nuove tecnologie», dichiara il governatore dell´Isola Christian Solinas

14/4/2021 Hub Alghero: calendario vaccini over60 Hub Mariotti, diramato il calendario vaccinale dedicato ai cittadini del Comune di Alghero di età compresa tra i 60 e i 69 anni. Somministrazione dosi a partire dalla giornata di lunedì 19 aprile fino al successivo martedì

18/4/2021 Arriva il pass Covid per spostarsi tra regioni L´annuncio è del premier Draghi. Il documento che presto sarà introdotto in Italia consentirà di muoversi tra regioni di colore diverso: Si partirà da un pass di natura cartacea che in futuro sarà in formato digitale.

14:56 Sassari: si scelgono i nuovi pediatri I tre incarichi provvisori cesseranno a breve. Di conseguenza, i genitori dei bambini assistiti da Giuliano Tramaloni, Maria Carla Ponti e Maria Luisa Cassitta dovranno effettuare entro venerdì 30 aprile la scelta tra Leonardo Murgia, Anna Maria Dore e Giovanna Desole

17/4/2021 Hub Alghero: vaccini per altri Comuni La Direzione dell´Assl Sassari ha reso noto il calendario vaccinale dedicato ai cittadini di età compresa tra i 70 e i 79 anni, residenti o stabilmente domiciliati nei Comuni di Ittiri, Bessude, Monteleone Rocca Doria e Giave. La somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 avverrà nell’Hub di Alghero

12:11 Vaccinazioni Oristano: venerdì si completano gli over 80 Prosegue la campagna di vaccinazione anti-Covid sul territorio oristanese organizzata dal Servizio di Igiene e sanità pubblica guidato da Maria Valentina Marras e dedicata ai cittadini dagli ottant´anni in su

16/4/2021 Valle d´Aosta, Puglia e Sardegna restano rosse Rimangono tre sole regioni in Italia con massime restrizioni, tra queste la Sardegna. Nel frattempo Draghi annuncia in conferenza stampa che la zona gialla torna il 26 aprile, ma solo per attività all´aperto: ristoranti aperti a pranzo e cena e sport

18/4/2021 «Chiarezza sui punti vaccinali territoriali» Dettagliata interrogazione, depositata il 14 aprile dai consiglieri regionali del Partito Democratico, sullo stato di avanzamento della campagna di vaccinazione nell´Isola, come da indicazioni del Commissario nazionale per l´emergenza

14/4/2021 Promocamera: calendario vaccini fino al 22 aprile Somministrazione del vaccino anti Covid-19. Di seguito il nuovo calendario delle vaccinazioni a Sassari allestito presso la Promocamera da giovedì 15 aprile a giovedì 22 aprile 2021

17/4/2021 Assl Sassari: prima dose a tutti gli 80enni Conclusa la somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 ai cittadini disponibili alla vaccinazione con più di 80 anni residenti o stabilmente domiciliati nel territorio della Assl Sassari

17/4/2021 Ex Asl, Marcello Giannico assolto Oggetto dell’inchiesta fu il presunto utilizzo improprio dell´auto di servizio tra il 2011 ed il 2012. Definitiva sentenza della Corte di Appello di Sassari. Soddisfazione da parte della Segretaria territoriale dell’FSI-USAE Mariangela Campus

17/4/2021 Diabetologia sarda nella morsa di criticità Inefficienze e dispositivi obsoleti o fuori produzione, Le Associazioni scientifiche dei medici scrivono all’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu: «I pazienti sardi devono avere le stesse opportunità terapeutiche del resto d’Italia»

16/4/2021 Covid a Porto Torres: il sindaco tira le somme A oggi sono quattordici i positivi nella cittadina turritana, mentre in quarantena ci sono tredici persone. Massimo Mulas esprime preoccupazione per il silenzio riguardante la seconda dose di vaccino per gli ultraottantenni