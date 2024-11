Cor 2 maggio 2021 A Sassari nasce il Forum Sanità Dem Il forum si propone di occuparsi di problematiche sanitarie e sociali ad esso correlate, relative al territorio provinciale, ed in particolare affrontare le ripercussioni che la pandemia ha determinato sulla qualità della assistenza sanitaria, sulla salute dei cittadini, sulla aspettativa di vita



SASSARI - «La creazione del Forum nasce con l’obiettivo di coinvolgere in prima persona cittadine e cittadini, associazioni di medici e pazienti, professionisti del settore, studenti universitari delle professioni sanitarie, e intende favorire un confronto ampio ed aperto sui temi della sanità locale e nazionale». Lo annunciano Gianpiero Cordedda, Segretario Provinciale PD Sassari, Giuseppe Mascia, Segretario cittadino PD Sassari e Stefano Manai, Coordinatore del Forum Sanità Prov. SS.



In questa fase iniziale si stanno raccogliendo le adesioni, farà poi seguito una convocazione per una riunione con i nostri rappresentanti istituzionali tecnici dove si proverà a delineare le modalità attraverso cui il territorio sta fronteggiando la pandemia, e quali contributi e proposte migliorative il nostro partito possa portare a contributo. Al Forum parteciperanno le figure e rappresentanze del partito che hanno ruolo nei diversi livelli istituzionali.



