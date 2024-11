Cor 7 maggio 2021 Alghero: l´assessore Nieddu nell´aula virtuale Attesi gli interventi di Mario Nieddu, Assessore Regionale dell’Igiene e della Sanità e dell’Assistenza Sociale, Flavio Sensi, Direttore di Area ASSL Sassari, Gioacchino Greco Direttore Sanitario Ospedale di Alghero



ALGHERO - Ritorna a riunirsi il Consiglio comunale di Alghero dopo il blocco forzato ai lavori imposto da tutti i gruppi consiliari conseguente alla bocciatura dell'accreditamento della terapia intensiva dell'Ospedale Civile. Come annunciato dal presidente del consiglio Michele Pais, sarà presente nell'aula virtuale Mario Nieddu. invitato ormai da circa un anno a partecipare ai lavori consiliari ma sempre impegnato.



Lelle Salvatore ha così convocato il Consiglio Comunale in sessione straordinaria urgente in seduta aperta il giorno venerdì 7 maggio 2021, alle ore 16.30. Oltre al Dott. Mario Nieddu, Assessore Regionale dell’Igiene e della Sanità e dell’Assistenza Sociale, parteciperanno Dott. Flavio Sensi, Direttore di Area ASSL Sassari e il Dott. Gioacchino Greco Direttore Sanitario Ospedale di Alghero.