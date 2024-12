Monica Chessa 11 maggio 2021 L'opinione di Monica Chessa Riapre Urologia, passo avanti dopo un decennio



Continua il lavoro di riqualificazione del sistema sanitario territoriale, Alghero può contare nuovamente su un reparto di degenza in Urologia con possibilità di ricovero, importante passo avanti dopo più di un decennio di attesa. Infatti, per diversi anni dalla trasformazione in sezione di Urologia con erogazione di servizi prettamente di tipo ambulatoriale, le attività per i degenti venivano garantite grazie alla ospitalità del Reparto di Otorino, diretto dal dottor Sebastiano Carboni e di Chirurgia diretto dal dottor Giorgio Norcia. Inoltre, tutto il lavoro veniva svolto in maniera impeccabile anche se in spazi sacrificati a causa, grazie anche all’apporto del servizio delle professioni sanitarie coinvolte. Sono stati anni difficili che hanno messo a dura prova la virtuosa equipe del dottor Angelo Tedde la quale ha comunque continuato ad operare garantendo il servizio ai cittadini. Urologia di Alghero viene riconosciuta da tutti come un’eccellenza grazie alle innumerevoli patologie curate con successo e puntualità.



Negli anni, il dottor Angelo Tedde si è battuto per migliorare la condizione del suo reparto e grazie all’impegno profuso è riuscito a mantenere alto il profilo dei servizi erogati, tra le cose in evidenza si ricorda la creazione del punto specializzato per il trattamento dell'incontinenza urinaria maschile per i pazienti che hanno dovuto subire un intervento chirurgico di prostatectomia radicale per tumore della prostata, questo nello specifico consente la possibilità di inserire delle protesi che risolvono l’incontinenza operando con ausilio della guida ecografica. Il nostro territorio oggi può esprimere il proprio plauso per l’impegno profuso dall’equipe medica di urologia che è riuscita a farsi ascoltare da quella parte politica attenta ai problemi prioritari che possono essere risolti soltanto con volontà e senso di responsabilità civile. Noi della Lega Salvini premier siamo sempre al fianco dei cittadini e puntiamo alla concretezza, in questo frangente sottolineiamo l’operato del nostro assessore regionale alla Sanità, il dottor Mario Nieddu, che ha voluto mettere in primo piano le istanze degli algheresi iniziando a dare risposte di concreto riscontro.



Apprezzare il grande lavoro svolto dal nostro rappresentante cittadino in Consiglio regionale, il presidente Michele Pais, per la sua costante presenza e interessamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi più urgenti e primari per Alghero e i suoi cittadini. Siamo certi che oltre a questo risultato presto assisteremo ad altri passi progressivi verso una riorganizzazione di tutti i reparti presenti in città. Condividiamo ancora la scelta di quanto già iniziato con l’apertura della terapia intensiva e del Reparto Covid operante presso l’Ospedale Marino che sta svolgendo un lavoro intenso e scrupoloso che ha permesso di salvare innumerevoli vite ai pazienti colpiti dal virus, grazie all’assistenza dall’equipe medica e infermieristica coordinata dalla dottoressa Piras e siamo certi di vedere in futuro una organizzazione della sanità locale più solida e basata su certezze grazie anche a tutte le professionalità che oggi stanno operando a supporto delle attività collegate alla lotta contro la pandemia e che un domani potranno essere impegnate in altri settori compatibilmente con le esigenze di un sistema ospedaliero riorganizzato.



* per il Coordinamento cittadino Lega Alghero