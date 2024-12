Red 22 maggio 2021 Un chilo di marijuana in auto: 23enne nei guai I Carabinieri della Stazione di Orotelli hanno deferito in stato di libertà un 23enne fonnese trovato a bordo della sua autovettura in possesso di un chilogrammo di infiorescenze di marijuana contenuto in una confezione di plastica trasparente



OROTELLI - I Carabinieri della Stazione di Orotelli hanno deferito in stato di libertà un 23enne fonnese trovato a bordo della sua autovettura in possesso di un chilogrammo di infiorescenze di marijuana contenuto in una confezione di plastica trasparente. Sequestrata la sostanza stupefacente.