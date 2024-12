Red 25 maggio 2021 Sassari: proseguono cure al verde pubblico E´ partita nei giorni scorsi la seconda attività dello sfalcio d’erba nelle aree verdi e nei cortili delle scuole e delle strutture comunali di Sassari. Intanto, proseguono i cantieri che interessano tutto il territorio



SASSARI – E' partita nei giorni scorsi la seconda attività dello sfalcio d’erba nelle aree verdi e nei cortili delle scuole e delle strutture comunali di Sassari. La gestione della vegetazione infestante è resa sempre più complicata delle variazioni climatiche che stanno caratterizzando questi anni. Le piogge, spesso in periodi inaspettati e di forte intensità, costringono a “finestre” temporali di lavoro molto strette. Allo stesso tempo, fanno crescere l’erba rigogliosa, e il Settore comunale Ambiente e verde pubblico deve rivedere più volte il programma degli interventi, per limitare i disagi ai cittadini, e conservare il decoro dell’ambiente urbano. Nonostante questo, il Settore porta avanti il cronoprogramma, per garantire la prosecuzione dei lavori in tutte le aree del territorio comunale, adattandolo alle esigenze che si creano di volta in volta. Inoltre, i tecnici del Comune hanno eseguito controlli a campione e richiesto, dove necessario, alle ditte responsabili di rifinire a regola d’arte. Proseguono intanto i cantieri che interessano tutto il territorio.



La ditta Manzoni, nei quartieri di Sassari 2, Latte Dolce– Santa Maria di Pisa e Sant’Orsola, ha completato lo sfalcio nelle aree verdi del quartiere Sassari 2 e lungo lo spartitraffico di Via Sette Fratelli, per garantire la necessaria visibilità stradale agli automobilisti e pedoni. La prossima settimana, le squadre si sposteranno in Via Papa Giovanni XXIII per il taglio dell’erba, e saranno avviate le attività nel quartiere Sant’Orsola. Sempre la prossima settimana, la stessa ditta eseguirà la potatura della siepe spartitraffico di Via Leoncavallo, nel quartiere Santa Maria di Pisa. La ditta Segasidda ha terminato lo sfalcio a Li Punti e ha eseguito il taglio erba lungo le fasce laterali di Via Buddi Buddi e lungo la pista ciclabile in prossimità dello svincolo con Via Zuari. E' stato completato lo sfalcio nella borgata di Caniga, nelle vie Predda Niedda, Padre Zirano e Piandanna. Nelle prime settimane di maggio, stessa attività nelle aree verdi dell’agro: Ottava, Campanedda, Tottubella, La Corte, Bacchileddu, Argentiera e Baratz. Inoltre, è stata eseguita la stessa attività nella zona monumentale di Monte d’Accoddi. Nei prossimi giorni, le squadre saranno impegnate a Platamona e nello sfalcio erba degli oliveti di Via Onida e Via Piandanna.



In questo mese, la ditta Terramarina ha eseguito lo sfalcio erba nelle aree di Via Zara. Nel quartiere di Carbonazzi, ha completato il taglio erba nell’oliveto di Via Carlo Felice e lo sfalcio e pulizia delle aree di Via Sieni. Nel centro storico, è stata eseguita la manutenzione del giardino di Corso Vico. La ditta ha eseguito lo sfalcio nell’area di Via Zanetti e, al Monte Rosello, nelle aree di Via Baldedda. Le squadre sono state impegnate nelle attività nelle vie Parodi, Oriani, Poligono e De Andrè. La stessa azienda è impegnata nel diserbo della aiuole stradali di tutta la città. A maggio, hanno operato nelle aiuole di Viale Umberto e Via Roma; nel quartiere del Monte Rosello basso, nelle vie Vecellio, Tintoretto e Sanzio. Completeranno quelle del quartiere Sassari 2 e si sposteranno a Sant’Orsola. E' in programma lo sfalcio erba lungo la fascia verde tra Piazzale Segni e la recinzione della Torres, oltre alla potatura della siepe presente. Ora, si stanno programmando le attività di sfalcio erba nelle aiuole e lungo le cordonate dell’area parcheggio del Fosso della Noce, oltre alla potatura di contenimento della vegetazione arbustiva.



Dal 3 maggio, la Deaddis, che si occupa del taglio erba nei cortili scolastici, ha già lavorato nelle scuole elementari e dell’infanzia di Via De Carolis, in Via Gorizia, nella scuola elementare di Via Savoia, in quella di Via Diana, nella scuola dell’infanzia di Via Gessi e nel plesso di Via Simula. E' stato eseguito lo sfalcio nelle scuole delle borgate de La Landrigga, La Corte, Palmadula e La Pedraia. Completato il taglio erba nel cortile della scuola e della palestra di Via Onida, nella scuola di Via Bottego, e nella scuola dell’infanzia di Via Nurra. E' terminato lo sfalcio nei cortili delle scuole a Sant’Orsola, nelle vie Cilea, Fais, Sulcis e Baldedda. Nei giorni successivi, si è lavorato nelle scuole delle vie Cedrino, Era, Camboni, Viziliu, De Martini e Bancaleddu. Eseguito lo sfalcio erba anche nell’istituto di Via King. Effettuato il secondo sfalcio nelle scuole delle vie Marras, Forlanini e Cossiga. Inoltre, nella prima settimana di maggio, è stato eseguito, il taglio erba nel cortile di Casa Serena. Sarà avviato nei prossimi giorni anche lo sfalcio dell’erba lungo le banchine stradali.