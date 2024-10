A.B. 25 giugno 2021 L´Accademia festeggia con un torneo L’Accademia Tennis Sassari 1990 festeggia i nuovi campi e trentuno anni di attività con il torneo “Accademia Open”



SASSARI - L’Accademia Tennis Sassari 1990 organizza la manifestazione “Accademia Open”, torneo Open nazionale Fit di singolare maschile e femminile, per festeggiare i trentuno anni di attività. La competizione, aperta a giocatori con classifica da 4nc a seconda categoria, si svolgerà da domani, sabato 26 giugno a domenica 11 luglio e metterà a disposizione un montepremi di 3mila euro grazie anche al supporto del main sponsor Florgarden Sassari e di altri sponsor.



Sarà quindi l’evento di inaugurazione ufficiale della rinnovata struttura di Via Rockefeller che, dopo l’ampliamento recentemente concluso, può ora contare su quattro campi: ai due storici (di cui nell’occasione è stato rifatto il manto) sono stati affiancati un nuovo campo all'aperto e un moderno campo coperto. Le iscrizioni potranno pervenire sia sul sito internet della Federazione, sia sul quello del circolo



Per la categoria 4nc, i termini per l'iscrizione sono scaduti ieri (giovedì), mentre le scadenze per i terza e seconda categoria saranno comunicate a seguire sul sito dell’Accademia. Per ulteriori informazioni, si può telefonare al numero 349/0691631 o inviare una e-mail all'indirizzo web info@accademiatennis-sassari.it.