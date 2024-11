G.P. 8 luglio 2021 Bluesunset Festival a Porto Ferro: estate in musica Dal 15 luglio via al Bluesunset Festival 2021 a Porto Ferro: nove appuntamenti in musica a partire dalle ore 19,30 al tramonto con alcune delle voci più suggestive e particolari sul panorama blues



Bluesunset Festival 2021 a Porto Ferro organizzato dal Baretto e da GoodVibration. Sono nove appuntamenti in musica, a partire dalle ore 19,30 al tramonto con alcune delle voci più suggestive e particolari del panorama blues.



Nove differenti espressioni artistiche, nove modi di celebrare al meglio il tramonto colorandolo di calde note blues e facendolo “vibrare” di sensazioni tutta la spiaggia. «L’esigenza era dare forma ancora una volta alla nostra idea nata cinque anni fa – afferma Danilo Cappai, anima dell’evento - e calibrata per essere sostenibile e pensata perché si incastonasse con la forza di un luogo come la baia di Porto Ferro e fosse capace di accompagnare quello che per chi vive, frequenta e scopre la spiaggia è diventato ormai un vero e proprio rito.»



Il primo concerto sarà il 15 luglio con le le Ladies Sing the Blues. Gli appuntamenti in cartellone proseguiranno poi a cadenza settimanale con Bad Blues Quartet (22 luglio), la Lakeetra Knowles & BlueSunset Band (29 luglio), The Cyborgs (4 agosto), Lovesick duo (8 agosto), Caboose (11 agosto), Betta & Luti feat Carlo Sezzi (18 agosto) e Dislocation Blues (25 agosto). Chiusura in bellezza con un grande amico del festival e grande artista made in Sardegna: Francesco Piu Band, sul palco di Porto Ferro il 2 settembre.



