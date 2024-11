S.A. 21 luglio 2021 Bando per ristrutturazione Caserma di Alghero L´edificio di via Don Minzoni è tra i cinque immobili statali dislocati nel territorio regionale che sono stati identificati per essere avviati alle attività di prevenzione del rischio sismico. Base d´asta complessiva di quasi 600 mila euro



ALGHERO - C'è la Caserma della Compagnia di Carabinieri di Alghero tra i cinque immobili statali dislocati nel territorio regionale che sono stati identificati per essere avviati alle attività di prevenzione del rischio sismico. Gli altri quattro sono: la Caserma Zuddas, di Villa Binaghi e della Sede del T.A.R. a Cagliari e il Palazzo Intendenza di Finanza di Sassari.



La gara ha un importo a base d'asta complessiva di quasi 600 mila euro ed è in scadenza il prossimo 26 agosto. Quest'attività si inserisce nel progetto che l'Agenzia del Demanio sta implementando a livello nazionale per predisporre e attuare progressivamente le iniziative finalizzate alla prevenzione del rischio sismico e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare dello Stato, utilizzato per l'esercizio delle funzioni pubbliche, prevedendo eventuali interventi di adeguamento e miglioramento strutturale, a partire da quelli ubicati nelle zone a rischio sismico più elevato.