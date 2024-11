G.P. 22 luglio 2021 Mirador aderisce a Amics del Segell Il Ristorante Mirador scommette sull´algherese e aderisce a “Amics del Segell”, marchio creato da Plataforma per la Llengua che valorizza i prodotti etichettati in lingua algherese. Si aggiunge quindi alle prime due aziende algheresi aderenti a El Segell: L’Isola del Torrone e la Bottega Sarda, che producono e etichettano in algherese il torrone e la bottarga di tonno e muggine



Mirador che si affaccia sui Bastioni ad Alghero, da oggi fa parte dell’iniziativa “Amics del Segell”, marchio creato da Plataforma per la Llengua che valorizza i prodotti etichettati in lingua algherese. Il menù algherese e il suo personale in grado di servire la clientela in catalano di Alghero è un valore aggiunto del Ristorante e segno di vitalità. Per questo motivo Plataforma per la Llengua, già dal 2020, ha attivato ad Alghero il progetto “El Segell de producte lingüísticament responsable” (Il sigillo di prodotto linguisticamente responsabile), un marchio pensato per riconoscere e promuovere le imprese che sono rispettose dei diritti dei catalanoparlani in tutti i territori dello spazio linguistico del catalano.



Anche se El Segell è un marchio che si appone sulle etichette dei prodotti fisici, già dalle prime fasi del progetto sono pervenute richieste da parte di aziende attive nel settore dei servizi, interessate a partecipare. Per soddisfare queste richieste, qualche mese fa è stata creata la figura del “Amic del Segell” un marchio pensato per le imprese che non producono prodotti tangibili ed etichettabili, ma che desiderano ugualmente dimostrare la propria sensibilità ed il rispetto che hanno nei confronti dell’algherese, utilizzandolo con i clienti e per la comunicazione aziendale.



