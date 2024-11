Cor 25 luglio 2021 Doppio Giallo: vincono Ballone e Matacena Grande successo del torneo di "doppio giallo" in notturna presso il Tennis Club di Alghero, da lunedì circa 50 partecipanti diretti dal giudice arbitro del circolo Giuseppe Calise



ALGHERO - Grande successo del torneo di "doppio giallo" in notturna presso il Tennis Club di Alghero, da lunedì circa 50 partecipanti diretti dal giudice arbitro del circolo Giuseppe Calise, si sono dati battaglia in un super torneo con la formula del long-set a 9 game, che si è concluso con la vittoria della coppia formata da Antonello Ballone ed Ennio Matacena, in finale hanno battuto sul campo n.4, per 9/6 dopo una gran bella partita con colpi spettacolari da ambo le parti, la coppia formata da Flavio Spirito e Liborio Calcara (ripescato dopo la sconfitta al primo turno). Un applauso anche ai semifinalisti Giansalvo Fina’, Giulio Leone, Danilo Mattana , Stefano Zugno e tutti gli altri partecipanti che hanno dato battaglia fino all’ultima volee’, alla fine del torneo cerimonia di premiazione e terzo tempo finale, ricordiamo inoltre che nel mese di agosto ci sara’ un altro torneo di doppio giallo per gli amanti della terra battuta a breve uscira’ il regolamento e le iscrizioni.



Nella foto di copertina: la premiazione finale del torneo