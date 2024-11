Cor 25 luglio 2021 Romano s´imbarca con due chili di sabbia La polizia di Stato contesta una sanzione amministrativa da mille euro ad un uomo 33enne per asporto di sabbia. S´imbarcava per Civitavecchia con i granelli provenienti dagli arenili della Marina di Sorso



SORSO - Con l’inizio della stagione turistica, oltre ai servizi di prevenzione e repressione dei reati in genere, sono stati intensificati i controlli nei porti. Nei giorni scorsi, il personale del Posto di Polizia di Porto Torres, impegnato nelle operazioni di imbarco passeggeri su una motonave diretta a Civitavecchia, ha rinvenuto a bordo di un autovettura di un 33enne, originario di Roma, una bottiglia di plastica contenente circa 2 Kg di sabbia di arenile, proveniente dal litorale della Marina di Sorso.

Alle richieste circa il possesso l’uomo non ha fornito opportune giustificazioni, pertanto, come previsto dalla vigente normativa Regionale a tutela dei beni ambientali, gli agenti hanno proceduto al sequestro della sabbia ed alla contestazione di una sanzione amministrativa di 1000 euro.