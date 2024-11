G.P. 27 luglio 2021 Serreli: giovane dj radiofonico Giovedì 29 luglio alle ore 19, Giacomo Serreli presenta il suo nuovo libro, in uscita proprio in questi giorni: "Dropout music. Itinerari per il mondo di un dj radiofonico" Sarà accompagnato dal musicista e etnomusicologo Diego Pani, in piazza Italia a Neoneli.



NEONELI - Proseguono a Neoneli le anteprime di “Licanìas”, il festival culturale promosso dall'Amministrazione comunale del paese del Barigadu per la direzione artistica di Alessandro Marongiu, in programma dal 26 al 29 del prossimo mese di agosto.. Il volto noto del giornalismo isolano in dialogo con il musicista e etnomusicologo Diego Pani, presenta alle ore 19 in piazza Italia il suo nuovo libro, in uscita proprio in questi giorni: "Dropout music. Itinerari per il mondo di un dj radiofonico", pubblicato sotto gli auspici della Fondazione Maria Carta e dell'associazione Freemmos per la Edes - Editrice Democratica Sarda di Sassari.



«Per la prima volta decido di parlare e scrivere di me - dichiara l'autore Giacomo Serreli - Sono duecento pagine, con il corredo di oltre un centinaio di foto, nelle quali racconto il mio percorso professionale a contatto con la musica, in particolare attraverso la radio: il titolo riprende infatti quello della mia primissima trasmissione radiofonica nell'emittenza privata, nel 1975. Ma racconto anche delle mie testimonianze raccolte frequentando festival e rassegne, incontrando musicisti, facendomi divulgatore della musica sarda attraverso programmi radiofonici e televisivi, la Fondazione Maria Carta e i tre recenti volumi di "Boghes e sonos"».



Tra i più attenti osservatori dello sviluppo della scena musicale sarda, in "Dropout music. Itinerari per il mondo di un dj radiofonico" Giacomo Serreli passa in rassegna festival, incontri, trasmissioni che lo hanno portato in giro per il mondo, per ricostruire la sua attività professionale a stretto contatto con la musica. Emergono così non solo i suoi personali gusti e le passioni, ma anche il grande amore per la radio e per la professione giornalistica al servizio della divulgazione della musica della sua Sardegna. Prossimo appuntamento con le anteprime del festival Licanìas martedì 3 agosto a Ghilarza: Fabiano Massimi presenta, alle 21 alla Torre Aragonese, il suo romanzo "I demoni di Berlino", edito quest'anno da Longanesi. Conduce la serata, proposta in collaborazione con la libreria Chiara & Stefy, Lara Caddeo.