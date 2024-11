Cor 1 agosto 2021

Alghero, ancora su i positivi: 3 ricoveri, 110 isolati

In soli tre giorni +12 i nuovi positivi e un paziente ospedalizzato in più (era 2). Crescono anche le persone in quarantena, sono attualmente 110. Ma nessuno si preoccupa ad Alghero: bar e ristoranti, come piazze e stabilimenti, affollati come non mai

ALGHERO - Cresce anche in Riviera del Corallo la curva dei contagi: In soli tre giorni +12 i nuovi positivi, sono 89, con un paziente in più che ha dovuto fare ricorso alle cure mediche: sono attualmente 3 gli ospedalizzati. In aumento anche le persone in isolamento domiciliare, 110. Rispetto all'ultimo aggiornamento di soli tre giorni fa, tutti gli indicatori risultano in crescita.



Il dato che più di tutti preoccupa, è quello sui positivi attivi, vicino alla soglia limite dei 250 casi per 100mila abitanti. In quel caso, infatti, scatterebbero automatiche le restrizioni sull'utilizzo delle mascherine obbligatorie anche all'aperto e i limiti d'ingresso nei posti al chiuso.



Diffusione di contagi e limitazioni che comunque non sembrano preoccupare più di tanto algheresi e vacanzieri: basta fare un giro per la città di Alghero per capire il grado di affollamento di qualunque attività, perfino all'aperto, con tavolini occupati oltre ogni limite, gente accalcata e piazze intasate come non mai. Queste le parole del primo cittadino: «Manteniamo adeguato il livello di attenzione e responsabilità anche durante la stagione estiva. Rispettiamo le prescrizioni».