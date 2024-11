S.A. 2 agosto 2021 Incendi e danni: ecco il dossier di Confartigianato 253 realtà, una su cinque (19,2%), è artigiana. In questa area si contano complessivamente 11.658 abitanti, l´8% della popolazione dell´intera provincia di Oristano. E’ questo ciò che emerge dall’analisi relativa nei 12 comuni più colpiti dai roghi realizzata dall’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna



ORISTANO - Sono 1.315 le imprese, di tutti i settori produttivi, che, con i loro 1.173 addetti, operano nei 12 comuni dell’Oristanese interessati dagli incendi e dalle interruzioni di viabilità e servizi pubblici. Sulla

totalità delle attività produttive, ben 253 realtà, una su cinque

(19,2%), è artigiana. In questa area si contano complessivamente

11.658 abitanti, l'8% della popolazione dell'intera provincia di

Oristano.



E’ questo ciò che emerge dall’analisi relativa nei 12 comuni più

colpiti dai roghi realizzata dall’Ufficio Studi di Confartigianato

Imprese Sardegna, sui dati di Unioncamere-Infocamere nel primo

trimestre 2021. Le realtà produttive dell’area (imprese attive) occupano 1.173 lavoratori dipendenti e indipendenti. Nell'artigianato sono impegnati il 37,5% degli addetti, pari a 440 unità. L'area si caratterizza per elevata vocazione alla micro piccola impresa con meno di 50 addetti.



«Abbiamo voluto realizzare questo dossier, che consegneremo al

Presidente Solinas e tutti gli Assessori interessati, affinché abbiano

una mappatura completa di tutte le attività produttive che operavano,

e operano ancora, in quell’area devastata dai roghi – commenta Maria

Amelia Lai, Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna - ci sono

tante imprese che sono state cancellate dalla furia delle fiamme,

senza più nulla e senza, in questo momento, la possibilità di

ripartire. Con la nostra analisi desideriamo dare un contributo per

accelerare le procedure di rilevazione e tagliare la burocrazia».



I settori in cui operano maggiormente le imprese sono l'Agricoltura,

silvicoltura e pesca (578), Commercio all'ingrosso e al dettaglio;

riparazione di autoveicoli e motocicli (161), Costruzioni (137),

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (92), Attività

manifatturiere (79), Altre attività di servizi (30), Noleggio, agenzie

di viaggio, servizi di supporto alle imprese (25) e Trasporto e

magazzinaggio (23). L'artigianato ha una presenza più rilevante nel

Trasporto e magazzinaggio (78,3%), nelle Costruzioni (75,2%), nelle

Altre attività di servizi (70,0%) e nelle Attività manifatturiera

(68,4%).



A supporto di famiglie e imprese che hanno subito i danni causati dal

divampare delle fiamme si contano oltre 35 mila imprese, di cui il

52,2% artigiane, che operano per il 83,4% nel sistema casa

(fabbricazione di prodotti in legno, fabbricazione di materiali da

costruzione in terracotta, produzione di cemento, calce e gesso,

fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso, taglio,

modellatura e finitura di pietre, installatori di impianti, etc.), per

il 13,9% nella riparazione di macchinari, auto, computer e beni

personali, per il 2,6% nei trasporti di persone. Queste imprese

potenzialmente coinvolte nella riparazione e nella ricostruzione dei

danni causati dall'incendio sono così distribuite sul territorio:

14.070 (47,6% artigiane) in provincia di Cagliari, 13.207 (50,8%

artigiane) in provincia di Sassari, 5.454 (66,4% artigiane) in

provincia di Nuoro e 2.437 (55,4% artigiane) in provincia di Oristano.



Per salvaguardare le attività produttive, i loro dipendenti e le loro

famiglie, considerata la gravità della situazione, Confartigianato

Imprese Oristano ha iniziato una mappatura “azienda per azienda” degli

eventuali danni e dei disagi che le imprese dei comuni di Villa Verde,

Usellus, Mogorella, Villaurbana, Santu Lussurgiu, Cuglieri, Scano di

Montiferro, Tresnuraghes, Magomadas, Sennariolo, Tinnura e Sagama,

potrebbero aver subìto direttamente o indirettamente a causa delle

fiamme e a conseguenza dell’interruzione della viabilità e dei

servizi. Questi potranno servire per fornire numeri utili e certi alle

autorità preposte e, soprattutto, accelerare la fase di ricostruzione

per coordinare al meglio le varie fasi. Confartigianato Imprese Oristano, inoltre, ricorda gli imprenditori che volessero segnalare le proprie difficoltà che possono rivolgersi alle sedi di Confartigianato nel territorio oristanese o inviare le segnalazioni al numero Whatsapp 0783302934 o alla mail soccorsoimprese@artigianservice.it