G.P. 3 agosto 2021 Musica e Natura a Porto Torres Domani, mercoledì 4 agosto si esibirà il gruppo musicale Danyart Jazz Quartet alle 21.30 e giovedì 5 agosto in programma alle 21.00 concerto per pianoforte di Federico Nicoletta. Doppio appuntamento a Porto Torres con la XVI stagione concertistica di Musica & Natura



PORTO TORRES - Doppio appuntamento a Porto Torres con la XVI stagione concertistica di Musica & Natura, la manifestazione di musica classica, contemporanea e jazz organizzata dall’associazione Musicando Insieme. Artigiani della musica, artisti di talento, un sax che racconta vicende con la stessa magia dei vecchi cantastorie: il gruppo musicale Danyart Jazz Quartet si esibirà mercoledì 4 agosto alle 21.30 nello splendido giardino dell’Hotel Libyssonis.



Giovedì 5 agosto si cambia location per dare spazio, nella Basilica di San Gavino, al concerto in programma alle 21.00 per pianoforte di Federico Nicoletta, l’artista che da solista si è esibito per il Maggio musicale fiorentino in un recital lisztiano per il teatro alla Scala. Danyart è il nome d’arte di Daniele Ricciu, tenor-sassofonista jazz, compositore e insegnante che al suo strumento unisce quello di Simone Sassu al pianoforte, Daniele Pistis al contrabbasso e Antonio Argiolas alla batteria. Sulle note ermetiche e suggestive del jazz raccontano al mondo una storia d’amore, di dolore e di rinascita attraverso una musica passionale, quella che guarisce le ferite e “ripara” gli strappi dell’anima.



Un repertorio scritto dall’artista che alla voce del suo sax accompagna la proiezione delle sue opere e la lettura di brani scelti, opera dello stesso Daniele Ricciu e di altri grandi artisti della letteratura internazionale a cui si è ispirato in questi anni. L’universo jazz di Danyart si sposa con il disegno, un quadro, un ritratto, un altro modo per raccontare la sua interiorità e i sentimenti che caratterizzano il mondo.



Nella foto: Danyart Jazz Quartet