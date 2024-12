S.A. 9 agosto 2021 Mario Biondi in concerto a Maria Pia Il crooner italiano più famoso al mondo, ospite del quartetto di Paolo Di Sabatino, con Max Ionata al sax, Marco Siniscalco al basso e Glauco Di Sabatino alla batteria



ALGHERO - Dopo Nick The Nightfly e Paolo Fresu, la rassegna JazzAlguer – organizzata dall'associazione Bayou Club-Events, con la direzione artistica di Massimo Russino - in pieno svolgimento ad Alghero sino alla fine del mese, vivrà domani (martedì 10 agosto) uno dei suoi appuntamenti più attesi di questa quarta edizione.



Nella notte di San Lorenzo, a brillare sul palcoscenico del Campo da rugby "Maria Pia" (alle 21.30) sarà la stella di Mario Biondi, il crooner italiano più famoso al mondo, ospite del quartetto di Paolo Di Sabatino, con Max Ionata al sax, Marco Siniscalco al basso e Glauco Di Sabatino alla batteria; un progetto che vede il cantante catanese ricongiungersi artisticamente con il pianista abruzzese (di Teramo), amico di vecchia data, al suo fianco in diversi momenti della carriera e che li vedrà ripercorrere i brani composti insieme, per un meraviglioso viaggio nel tempo, tra ricordi, aneddoti e affascinanti suggestioni.



Riconosciuto dal grande pubblico come una delle voci più belle e affascinanti nel firmamento internazionale, Mario Biondi ha festeggiato le cinquanta primavere, lo scorso gennaio, con un nuovo album, "Dare" (Sony Music, 2021), un disco che unisce lo stile degli esordi, marcatamente jazz e soul, a sonorità ancora poco esplorate, tra funk, disco, pop, perfino con passaggi rock, andando a definire un suono molto vario ma sempre eclettico, adulto e contemporaneo. Nel suo bagaglio di esperienze, collaborazioni con artisti del calibro di Burt Bacharach, Jaques Morelenbaum, Incognito, Chaka Khan, Earth, Wind and Fire, tra gli altri, e prestigiosi riconoscimenti dell'industria discografica.



Musica e danza nel prossimo e penultimo appuntamento di JazzAlguer, mercoledì 25 agosto: alle 21.30 la rassegna ritorna nel suo spazio abituale di Lo Quarter per rivivere le atmosfere sfavillanti dell'età d'oro dello swing, con i ballerini del Cagliari Lindy Circus, uno dei "clan" della Swing Dance Society, sulle note della Happy Feet Jazz Band, con Giacomo Marson alla tromba, Simone Pala al sassofono, Salvatore Spano al pianoforte, Alessandro Atzori al contrabbasso e Vittorio Sicbaldi alla batteria.



Nella foto: Mario Biondi