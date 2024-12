video S.A. 17 agosto 2021 «Cantina, pronti a rilanciare l´export» Il fatturato per l´azienda algherese ha superato i 17 milioni di euro e sono oltre 5 milioni le bottiglie confezionate. Progetti e futuro della Cantina Santa Maria la Palma nell´intervista al neo direttore generale Simone Bussu







ALGHERO - Diversificare i mercati e ampliare l'export è stata la strada che ha scelto la la Cantina Santa Maria La Palma per affrontare questi quasi due anni di crisi economica legata alla pandemia. Un percorso che ha portato l'azienda algherese ad un risultato straordinario: record di bilancio e di bottiglie prodotte.Il fatturato per l'azienda algherese è arrivato a oltre 17 milioni di euro e sono oltre 5 milioni le bottiglie confezionate. Numeri riferiti aldal presidente Mario Peretto, in occasione dell'inaugurazione della Cantina, lo spazio polivalente aperto nei giorni scorsi nel centro della città.Soddisfazione anche per il direttore generale Simone Bussu, arrivato in squadra da qualche mese e che ha deciso di puntare insieme alla sua squadra sulla «condivisione e la convivialità». Il manager ha progetti ambiziosi per il mercato regionale e punta ad incrementare l'export: «Dobbiamo diventare la cantina della Sardegna e guardare ai mercati internazionali dove non esistiamo ancora. Stiamo lavorando insieme per questo».