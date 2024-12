Cor 13 agosto 2021 Tazenda live a Castelsardo Notti d’estate raccontate in musica. Come da anni a questa parte. Come da tradizione: Il 18 agosto la band si esibirà all’ombra del castello affacciato sul mare del Golfo dell’Asinara



CASTELSARDO - Notti d’estate raccontate in musica. Come da anni a questa parte. Come da tradizione. Notti da trascorrere finalmente fronte palco. Notti da passare in compagnia della musica dei Tazenda. E così sarà, ancora una volta, mercoledì 18 agosto 2021 a Castelsardo (ore 21.30). Lo spettacolo si svolgerà negli spazi dell'arena allestita dal Comune di Castelsardo in piazza del Novecentenario. Il costo del biglietto di ingresso è di 15 euro, posto unico. L'evento è sostenuto e patrocinato dalla locale Amministrazione comunale, dalla Pro Loco, dalla RAS e dal MIC.



Accadrà ancora, dopo lunghi mesi di forzato distacco condizionati dall’emergenza covid. Sotto la rocca che si affaccia sul mare del Golfo dell’Asinara i Tazenda (Nicola Nite, Gigi Camedda e Gino Marielli) riabbracceranno il loro affezionato pubblico nell’ennesima tappa della loro estate: un concerto live, ricco di sensazioni ed emozioni, da condividere con la gente e da animare con tutta la voglia e l’entusiasmo di cui gli artisti sono capaci.



«Suonare sul palco e confrontarsi con il pubblico in platea, è scambio alla pari che per chi vive la musica rappresenta l’apice della gioia. Raccontiamo la nostra storia e le nostre storie, lo facciamo in musica e parole senza mai risparmiarci E lo facciamo con ancora più carica ed energia in questo strano anno in cui dopo un duro momento di riposo forzato, ricominciamo a scorrere. A vivere. Castelsardo è solo l’ultima tappa in ordine di tempo del nostro calendario. Siamo felici di tornare sul golfo dell’Asinara. Sarà bello, e non vediamo l’ora di dare inizio al concerto».



Recentemente la band ha lanciato “Splenda”, singolo trasmesso da tutte le radio italiane e isolane. Una delle 12 tracce dell’ultimo album realizzato, Antìstasis: Coro, La ricerca del tempo perduto, Ammajos, Splenda, A nos bier, Essere magnifico [feat Black Soul Gospel Choir], Dolore dolcissimo, Tempesta mistica, Dentro le parole, Innos [feat Bertas], Oro e Cristallo [feat Matteo Desole], A nos ber [alternative Version re-produced by jxmmyvis]. Sul palco si fondono la storia della band ed il presente, in continente evoluzioni di note, voci e colori musicali che si fondono in un tutto armonico capace di stregare generazioni e generazioni di fan.