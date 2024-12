S.A. 16 agosto 2021 Ferragosto sold out in Sardegna La Sardegna, assieme al Trentino Alto Adige, la Valle d´Aosta, le Marche, l´Abruzzo, la Puglia, la Sicilia, è la regione con i tassi di saturazione più elevati



CAGLIARI - La Sardegna ha fatto il tutto esaurito con le prenotazioni nel weekend di ferragosto: il tasso medio di occupazione arriva al 96,8% sui principali portali di agenzie online. Il dato emerge dall'indagine del Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo-Confesercenti sulla saturazione dell'Offerta Ricettiva Nazionale Disponibile Online per i giorni centrali di agosto.



Le prenotazioni hanno raggiunto picchi di oltre il 95% per le località balneari e fanno dell'Isola una delle mete privilegiate. La Sardegna, assieme al Trentino Alto Adige, la Valle d'Aosta, le Marche, l'Abruzzo, la Puglia, la Sicilia, è la regione con i tassi di saturazione più elevati.



Agosto ha confermato le aspettative e le proiezioni di inizio estate. Ora le preoccupazioni restano per settembre, il mese tradizionalmente caratterizzato dal turismo internazionale, ma che potrebbe ancora risentire degli effetti della pandemia e dei rischi che corre l'isola che potrebbe essere essere declassata a zona gialla.