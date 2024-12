Cor 17 agosto 2021 Porto Cervo: ubriaco alla guida, rifiuta il test I militari della sezione radiomobile di Olbia hanno deferito un imprenditore milanese di 35 anni poichè sorpreso in evidente stato di ebbrezza alcolica alla guida del suo veicolo



PORTO CERVO - Il comando provinciale di Sassari ha eseguito, nei giorni del weekend ferragostano, una serie di servizi di controllo del territorio rinforzati, per rispondere alle maggiori esigenze che il periodo richiede in termini di sicurezza pubblica. Da tali servizi sono scaturite diverse segnalazioni all’autorità giudiziaria. A Porto Cervo (SS), i militari della sezione radiomobile di Olbia hanno deferito un imprenditore milanese di 35 anni poichè sorpreso in evidente stato di ebbrezza alcolica alla guida del suo veicolo. L’automobilista si è però rifiutato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico, con la conseguenza del ritiro della patente di guida e della segnalazione all’autorità giudiziaria.