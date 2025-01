Cor 11 settembre 2021 Sassari: Circolo chiuso in centro Contenimento e contrasto alla diffusione epidemiologica da virus Covid-19 nonché servizi mirati alla prevenzione dei reati predatori, di divieto di assembramento e disturbo alla quiete delle persone



SASSARI - Prosegue l’attività di contenimento e contrasto alla diffusione epidemiologica da virus Covid-19 nonché servizi mirati alla prevenzione dei reati predatori, di divieto di assembramento e disturbo alla quiete delle persone. Nel corso della trascorsa notte, gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Sassari hanno eseguito un controllo amministrativo presso un circolo privato del

centro storico cittadino. Nel pressi dell’attività, al momento del controllo, era in corso una festa, i cui

partecipanti, senza rispettare la vigente normativa Covid, si intrattenevano senza garantire il distanziamento interpersonale di sicurezza previsto. Per tali motivi oltre alla sanzione amministrativa, comminata al titolare dell’esercizio, è stata disposta la sanzione accessoria della chiusura dell’attività per 3 giorni.