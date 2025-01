S.A. 22 settembre 2021 Giornate Europee di Cagliari tra viali alberati Il 25 e 26 settembre anche in Sardegna si svolgono le Giornate Europee del Patrimonio e l’Associazione Imago Mundi OdV in collaborazione con il Consorzio Camù partecipa con “Memorie sempre verdi: gli alberi di Cagliari”, percorsi itineranti lungo due dei principali viali alberati di Cagliari



CAGLIARI - Tornano sabato 25 e domenica 26 settembre le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa. Patrimonio culturale: TUTTI inclusi! è il titolo dell’edizione 2021 e l’Associazione Imago Mundi OdV, organizzatrice di Monumenti Aperti, in collaborazione con il Consorzio Camù, partecipa all’iniziativa con il progetto Memorie sempre verdi: gli alberi di Cagliari, che si svolgerà nel capoluogo sardo.



Gli appuntamenti previsti si svolgeranno lungo due viali alberati storici della città di Cagliari, uno risalente all’800, viale Buoncammino, l’altro risalente all’età contemporanea, via Dante, in linea con la mostra Architetture Vegetali, le strade alberate di Cagliari, visitabile al Centro Comunale d’arte Il Ghetto e accessibile, previa prenotazione e Green pass, con un biglietto ridotto nei giorni delle GEP. Le passeggiate itineranti saranno condotte da una guida d’eccezione, l’agronoma Tiziana Sassu.



I viali alberati sono i documenti viventi della storia urbanistica della città, segnano i passaggi da un’epoca alla successiva orlando le strade dello sviluppo urbano; vivono in aree che, con il tempo, da rurali diventano cittadine, da periferiche diventano centrali, che segnano delle forti trasformazioni paesaggistiche. Questi segni sono Bene culturale, sono testimonianza materiale di uno stile, un gusto, un modus vivendi. Sabato 25 settembre si svolge la passeggiata Viale Buoncammino: quasi due secoli di onorato servizio. Il percorso, della durata di circa un’ora, prevede, con due partenze dalla terrazza del Ghetto (alle 16 e alle 18) e arrivo in Piazza A. Marongiu Pernis, una passeggiata lungo viale Buoncammino. Domenica 26 settembre ci si ritrova alle 9.30 e alle 11.30 in un gazebo in Piazza Giovanni XXIII per la passeggiata Via Dante: la modernità che avanza. Il percorso dura un’ora e termina dopo circa 800 metri in Piazza San Benedetto.