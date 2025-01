S.A. 22 settembre 2021 Covid, muore 32enne nel Sassarese 67 sono i nuovi positivi (+26) al Covid, sulla base di 2.758 persone testate. Le vittime sono due uomini di 32 e 83 anni, rispettivamente della provincia di Sassari e della Città Metropolitana di Cagliari



CAGLIARI - Tra le vittime delle ultime 24 ore in Sardegna a causa del Covid c'è anche un uomo di 32 anni residente nel Sassarese, con patologie pregresse. Deceduto anche un 83enne della Città Metropolitana di Cagliari.



In aumento i casi di positività in Sardegna nelle ultime 24 ore. 67 sono i nuovi positivi (+26) al Covid, sulla base di 2.758 persone testate.



Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 9.447 test per un tasso di positività dello 0,7%. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 19 (2 in più rispetto a ieri), mentre in area medica sono 171 (-7). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.922 (204 in meno rispetto a ieri).