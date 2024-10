Cor 27 settembre 2021 Tromba d´aria: danni e super lavoro Problemi al porto ed in aeroporto. Tantissine le auto liberate dai rami piegati dal vento. Doppio lavoro anche per gli operatori della netezza urbana. Pronto intervento della Protezione Civile comunale



ALGHERO - Pomeriggio e sera di super lavoro domenica per il personale reperibile e non dell'amministrazione comunale che unitamente ai Barraccelli, alla Misericordia Alghero e alla Polizia Locale hanno operato in tutta la città per mettere in sicurezza le alberate fortemente messe alla prova dalla tromba d'aria abbattutasi sulla citta.



Tantissine le auto liberate dai rami piegati dal vento. Doppio lavoro anche per gli operatori della netezza urbana che stanno ancora raccogliendo le ramaglie sparse ovunque. Interventi anche del corpo forestale e dell'agenzia Forestas che alle bombarde sono intervenuti con mezzi pesanti per liberare la strada d'accesso ai parcheggi a seguito della caduta di un grosso pino.



Le operazioni son state coordinate dai dirigenti preposti dal sindaco Conoci e dall' assessore Montis impegnato sul campo per tutta la sera. «Anche oggi una grande prova di efficienza, senso di dovere e sacrificio. Tutti, in presenza e no, si sono prodigati per risolvere gli innumerevoli problemi. Grazie davvero, Alghero può contare su tante persone serie e disponibili» conclude l'Assessore Montis.