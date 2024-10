Cor 29 settembre 2021 Marco Rau Presidente Confartigianato Sassari Guiderà l’Associazione provinciale a Sassari nel prossimo quadriennio. Nominato per acclamazione dai delegati provinciali all’Assemblea associativa. Nel suo incarico verrà affiancato dal Vice Presidente Vicario Walter



SASSARI - Marco Rau è il nuovo Presidente Provinciale di Confartigianato Imprese Sassari. Nominato per acclamazione dai delegati provinciali all’Assemblea associativa, Rau, 49enne imprenditore di Sassari nel settore alimentare, sarà a capo degli Artigiani sassaresi per il prossimo quadriennio. Nel suo incarico verrà affiancato dal VicePresidente Vicario Walter Manos, 38 panificatore di Osilo, e supportato dai Vice Francesco Ponti di Sassari e Carmelo Cano di Alghero, entrambi imprenditori edili.



Completano il Comitato Esecutivo gli artigiani, Roberto Costa, 49enne orafo di Alghero, Giovanni Antonio Moro, 49enne edile di Ittiri, Franco Fiori, imprenditore sassarese del settore trattamento acque, Roberto Nieddu del legno e arredo di Bottidda, e la Presidente uscente, Maria Amelia Lai. Il neo Presidente, nel discorso di insediamento, sottolineando l’importante responsabilità che lo attende fino al 2025, ha ricordato come la crisi mondiale dovuta al Covid-19 abbia arrestato la crescita della Sardegna. Infatti, nel 2019 l’Isola registrò una crescita del PIL superiore a tutte le altre Regioni d’Italia con un 0,8%, a fronte dello 0,3% del 2018, e Lombardia, Emilia Romagna e Puglia (+0,7%).



«Usciremo da questa crisi con uno sforzo eccezionale di responsabilità e coraggio da parte di tutti – ha affermato Rau - per ricostruire un modello di sviluppo economico e sociale che faccia leva sul valore espresso dagli artigiani e dalle piccole imprese che rappresentano il 94% delle aziende”. “Ed è proprio partendo da queste basi che l’impegno del mio mandato, e quello di tutta Confartigianato Sassari – ha continuato – sarà quello di continuare il dialogo politico-istituzionale a tutti i livelli per dare coraggio, energia, credito e opportunità alle oltre 12mila imprese artigiane sassaresi e agli oltre 21mila addetti, in rappresentanza di oltre il 22% delle attività produttive territoriali».