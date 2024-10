G.P. 5 ottobre 2021 Dolianova: è morto il pensionato vittima di tamponamento L´uomo era rimasto vittima di un tamponamento a catena. Raffaele Degioannis, il 68enne cagliaritano è morto dopo cinque giorni di agonia, all’ospedale di Brotzu: troppo gravi i traumi riportati



CAGLIARI - Il 28 settembre il pensionato, che procedeva sulla sua bici elettrica a Dolianova, era stato travolto da un’auto a sua volta tamponata da un’altra vettura. Non ce l’ha fatta Raffaele Degioannis, il sessantottenne cagliaritano rimasto incolpevole vittima di un tamponamento a catena occorso nella serata di martedì 28 settembre 2021 a Dolianova, in via Cagliari, mentre procedeva in sella alla sua bicicletta elettrica: il ciclista è deceduto domenica sera, 3 ottobre, dopo cinque giorni di agonia, all’Ospedale di Brotzu, troppo gravi i traumi riportati.



Per cause che dovranno essere vagliate dai carabinieri del nucleo Radiomobile della locale compagnia, e che saranno oggetto del procedimento penale per il reato di omicidio stradale aperto dalla Procura di Cagliari, il sessantottenne è stato travolto da tergo da una Peugeot condotta da un trentaquattrenne di Dolianova che procedeva nella sua stessa direzione, ma che però era stata a sua volta tamponata da un’altra Peugeot, guidata da un coetaneo, sempre del posto, e con a bordo la moglie e i due figli minorenni.



Le condizioni di Degioannis, che lascia una figlia, un figlio, tre fratelli e due sorelle, sono apparse subito critiche, tant’è che i militari hanno anche posto sotto sequestro i mezzi, oltre a richiedere gli esami tossicologici per gli automobilisti: l’uomo è stato trasportato in ambulanza, in prognosi riservata, al Brotzu di Cagliari, dove però i medici non sono riusciti a salvarlo. Il Sostituto Procuratore non ha ritenuto necessaria l’autopsia sulla salma: nelle prossime ore arriverà il nulla osta e la famiglia potrà fissare la data dei funerali. La vittima, aveva gestito fino a 12 mesi fa, prima di andare in pensione, un’edicola a Cagliari, e che quindi era conosciutissimo in città.