G.P. 19 ottobre 2021 Prodotti scaduti: locale chiuso a Cagliari Prodotti scaduti, un altro locale chiuso a Cagliari. Titolare sprovvisto di Green pass, aveva avviato l’attività senza autorizzazione alla preparazione e somministrazione di alimenti



CAGLIARI – Secondo locale chiuso in pochi giorni a Cagliari, a seguito dell’ispezione igienico sanitaria effettuata dal Nas. Si tratta di una pizzeria gestita da un 38enne del posto. I militari, nel corso degli accertamenti, hanno verificato che l’attività fosse stata avviata senza alcuna autorizzazione alla preparazione e somministrazione di alimenti.



Non solo: utilizzava anche prodotti scaduti di validità e non si atteneva alle disposizioni contenute nel manuale HACCP di autocontrollo.

Elevate quindi le sanzioni amministrative che arrivano a 7mila euro per il titolare che erano inoltre sprovvisto di Green pass. I carabinieri, insieme al personale della locale stazione, hanno sequestrato e chiuso immediatamente il locale.



Il valore dell'immobile e delle attrezzature sequestrate è pari a circa 200.000 euro. Le autorità amministrativa e sanitaria sono state informate per gli aspetti di rispettiva competenza.