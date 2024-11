S.A. 3 novembre 2021 Pioggia su Oristanese, scuole chiuse in due Comuni Circa 70 interventi dei vigili del fuoco. I comuni più colpiti sono stati Marrubiu e Terralba dove i rispettivi sindaci hanno chiuso le scuole con un´ordinanza



ORISTANO - Nell'Oristanese le piogge incessanti hanno provocato allagamenti di strade e scantinati in diversi Comuni. I più colpiti sono stati Marrubiu e Terralba dove i rispettivi sindaci hanno chiuso le scuole con un'ordinanza. Complessivamente i vigili del fuoco stanno gestendo nelle ultime 24 ore circa 70 interventi soprattutto per scantinati e strade allagate. E' stato tutto previsto dall'allerta meteo arancione diramata nella giornata di martedì 2 novembre dalla Protezione civile regionale.