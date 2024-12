Cor 11 novembre 2021 Nuovo: elisuperficie 118 autorizzata La precisazione arriva direttamente della Regione Sardegna all´indomani delle indiscrezioni che paventavano una probabile chiusura del servizio sanitario d´urgenza sul territorio nuorese



NUORO - L'elisuperficie "Elibase 118" di Nuoro è pienamente operativa per i voli del servizio di Elisoccorso da e per l'ospedale San Francesco. Le interlocuzioni avviate dall'assessorato regionale della Sanità con Enac, Areus e Ats hanno portato al chiarimento che ha consentito all'iter amministrativo avviato dall'ente per l'aviazione, nella sua normale attività di controllo, di chiudersi positivamente sul fronte autorizzativo, senza alcuna discontinuità o ripercussione sull'attività sanitaria legata all'emergenza e urgenza.