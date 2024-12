S.A. 18 novembre 2021 A Sassari 58 positivi, 16 in più in un giorno Quattro le persone ricoverate: tre in Malattie Infettive e uno in Rianimazione. Ventisette, invece, sono le persone in quarantena



SASSARI - A Sassari, oggi, 18 novembre, le persone positive al coronavirus sono 58, con 16 nuovi casi rispetto a ieri. Dal bollettino quotidiano risulta che i ricoverati residenti a Sassari sono quattro: tre in Malattie Infettive e uno in Rianimazione. 27, invece, sono le persone in quarantena.