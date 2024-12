Cor 19 novembre 2021 Poste Thiesi, illuminazione led Lavori per la sostituzione e manutenzione straordinaria che prevedono il completo rinnovo dell’impianto di illuminazione. La riapertura della sede di via della Repubblica è prevista per lunedì 22 novembre



SASSARI - Continua il progetto “Led” di Poste Italiane anche nel Meilogu. Fino alla giornata di sabato, l’ufficio postale di via della Repubblica a Thiesi sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria che prevedono il completo rinnovo dell’impianto di illuminazione, attraverso la sostituzione delle attuali lampade a fluorescenza con nuove luci led a basso impatto energetico, in grado di per consentire l’abbattimento (circa il 50%) dei consumi di energia elettrica e il risparmio dei costi di manutenzione legati alla maggior durata in ore dei corpi illuminanti.



«I lavori previsti in questi giorni a Thiesi – spiega il Direttore Provinciale di Poste Italiane Marcello Lepuri - rientrano nel più ampio progetto “Led”, mirato a contenere i costi energetici, e che ha coinvolto, nei primi 8 mesi del 2021, 18 siti tra uffici postali, sedi direzionali e centri di recapito”.

“Gli interventi effettuati nei primi otto mesi dell’anno nelle sedi aziendali del Nord Sardegna – prosegue il responsabile - saranno in grado di produrre un risparmio di circa 74mila KWh e una riduzione delle emissioni di CO2 di 64 tonnellate, e rientrano a pieno titolo tra quelli previsti dal piano strategico “2024 Sustain & Innovate”, che consentirà all’azienda di raggiungere, entro il 2030, l’obiettivo “zero emissioni nette di anidride carbonica».



Fino al termine e per tutta la durata dei lavori, i cittadini di Thiesi potranno rivolgersi alle sedi di via della Regione a Bonnanaro e di via Manzoni a Torralba, aperte dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45. L’Azienda ha provveduto a informare preventivamente la clientela attraverso l’affissione di appositi cartelli all’esterno della sede. Poste Italiane ricorda che, a disposizione della clientela, presso l' ufficio postale di Thiesi, anche durante gli interventi, resterà operativo l’ATM Postamat, disponibile sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24, che oltre a consentire il prelievo di denaro contante (fino ad un massimo di 600 euro al giorno e 2.500 euro al mese), può essere utilizzato per numerose operazioni in automatico come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, le ricariche telefoniche e delle carte Postepay.